Модные шапки на осень 2024 года

Осень 2024 года стала настоящим триумфом для любителей головных уборов. Дизайнеры представили широкий спектр модных шапок: от элегантных беретов до сдержанных кепок и шапок-бини, которые подойдут практически под любой образ. Обратить внимание стоит также на необычные фактуры и цвета головных уборов. О том, как выбрать модную женскую шапку на холодное время года и с чем ее лучше сочетать, — в материале «Ленты.ру».

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Шапки

Шапки-бини

«Вязаная шапка-бини в тренде уже не один сезон. Разнообразие моделей этих шапок с отворотом и без позволяет подобрать идеальный вариант для любой верхней одежды. Бини отлично вписывается в кэжуал и спортивный стиль, но может также привнести свою нотку в образ более формальный», — рассказала «Ленте.ру» дизайнер, стилист и основатель бренда Tempeless Елена Панова.

Объемные вязаные шапки

Объемные шапки отличает крупная вязка из толстой пряжи, которая придает этому головному убору заметный рельеф и объем. Такие шапки будут отлично сочетаться как с повседневной одеждой, например, с толстым свитером и джинсами под пуховиком, так и с классическими образами, например с кашемировым пальто.

Прямоугольная шапка

Прямоугольная шапка — новинка этого сезона, которая привлекает внимание своим нестандартным дизайном. Прямоугольная форма и объемный сетчатый неопрен и кашемир, представленные Louis Vuitton и Loro Piana, придают шапке легкость и необычный текстурный эффект.

Такой головной убор идеально впишется в футуристический, кэжуал или спорт-шик образ. Кроме того, шапка сочетается с объемными пальто и пуховиками, парками в спортивном стиле, мягким трикотажем и джинсами. А с длинным пальто модный зимний головной убор создает стильный контраст, придавая образу необычную и модную остроту, отметила стилист.

Кепи

Спортивные кепки

«Кепки из плотной ткани с прямым козырьком — модный аксессуар, который не теряет своей актуальности из года в год. Часто украшенные логотипами спортивных брендов, они придают образу динамичности и стиля. Сочетайте их с джинсами, худи, куртками и спортивной одеждой, создавая модный образ», — стилист Елена Панова.

Классические кепи

Кепи из шерсти или замши, однотонные или в клетку, с мягким козырьком и объемной верхней частью с мягкими складками — одна из самых модных тенденций этой осени. Такой головной убор отлично сочетается с кэжуал образом, уверена эксперт.

Винтажные кепи

Помимо классических кепи, в этом сезоне актуальны также кепи с декором или драпировками. Например, бархатные или с перьями винтажные кепи в коллекции Prada были созданы так, чтобы выглядеть как цветы или локоны. Они напоминают произведение искусства и отлично подходят для ярких выходов в свет и создания стильных образов.

Балаклавы и капоры

Балаклавы

«Созданная в качестве защитного головного убора британских войск, балаклава сегодня переживает новый период расцвета. Некогда шапка-шлем из детства, теперь она стала стильным атрибутом смелых и дерзких образов и появилась на модных показах», — рассказала Панова.

Такая шапка очень теплая, так как полностью покрывает голову и шею, оставляя открытыми либо лицо, либо только глаза. При этом балаклава — универсальный головной убор, способный защитить от холода и ветра. В новом сезоне балаклавы можно найти в разнообразных ажурных вариантах ярких цветов и сочных оттенков: они прекрасно вписываются в образ с восточными мотивами, панковским стилем и даже винтажным луком.

Капоры

Капор тоже оставляет открытым только лицо, но, в отличие от балаклавы, он имеет более свободную форму и напоминает скорее отдельный от куртки капюшон на завязках, чем шапку.

В тренде сезона плотно прилегающие капоры, украшенные вышивкой, декором и яркими принтами. Этот головной убор прекрасно сочетается с классическим стилем одежды, но также может стать ярким акцентом, например, в этно-стиле или винтажном образе.

Капор и балаклава — два уютных и стильных головных убора, которые отлично защищают от холода и ветра без необходимости использовать шарф.

Шапки-ушанки

Ушанка, какой мы ее знаем сегодня, прошла долгий путь. Считается, что ее предшественницей была шапка с «ушками», которую носили кочевники, чтобы защитить уши от ледяного ветра.

В XX веке ушанка пережила свой расцвет — она стала неотъемлемым атрибутом советского стиля. Сегодня мир моды снова решил сделать ставку на ушанку — она вновь на пике популярности, уверена стилист. Дизайнеры переосмыслили классическую модель, предложив разнообразные варианты:

Из натурального меха: норки лисы или соболя;

Из экомеха меха;

Комбинированные из кожи и ткани с мехом;

Вязаные: однотонные объемные шапки в белых, серых, бежевых тонах с удлиненными «ушками» и декоративными помпонами на длинных шнурах.

Платки и снуды

Снуд — головной убор, напоминающий трубу, который был популярен 80-х годах, а сегодня снова покоряет подиумы. В зависимости от материала, цвета и формы, платки и снуды могут стать частью классического или расслабленного образа.

«Платки и снуды — не просто альтернатива шапкам, это тренд, который врывается в осенний гардероб с новой силой. Мягкий и приятный кашемир, уютная шерсть, стеганые утепленные косынки на синтепоне или пуху, вязаные снуды — все это может создать тепло и комфорт в холодную погоду», — стилист Елена Панова.

Береты

«В моде однотонные береты спокойных и ярких цветов, а также модели с вышивкой и декором. Они идеально подходят для города в осеннюю погоду, внося в образ нотку французского шарма. С таким головным убором можно надеть твидовый жакет, объемный свитер или кашемировое пальто нараспашку», — рассказала дизайнер.

Меховые повязки

Один из самых актуальных трендов этого сезона, который добавляет образу роскоши и уюта. Такие повязки могут быть из натурального или искусственного меха с коротким гладким ворсом, в самых разных цветах.

Меховая повязка станет стильным дополнением, например, к пальто из шерсти или кашемира, создавая стильный контраст. Кроме того, она прекрасно сочетается с уютными джемперами, подчеркивая женственность образа.

Шляпы

Широкополые шляпы

Дизайнеры, уловив ностальгию по золотому веку Голливуда, представили вдохновляющие образы с широкополыми шляпами на показах Chanel и Louis Vuitton. Такие шляпы прекрасно дополнят лук для светского мероприятия, придавая элегантности и шика.

Шляпы рыбака

Для городского осеннего образа дизайнеры предлагают шляпы рыбака или зимние панамы: кожаные, стеганые, с мехом или полностью меховые. Такая шляпа не только согреет в холодную погоду, но и добавит образу в стиле кэжуал неординарности.

Цвета и фактуры

Цвета

В осеннем сезоне 2024 года на пике популярности находятся бордовый (винный) и оливковый цвета. Если вы хотите ввести их в гардероб, но не желаете покупать платье или пальто в этих тонах, то добавить трендовые оттенки в образ можно с помощью аксессуаров — например, головных уборов или перчаток.

«Создавая свой осенний образ, помните о гармонии между головным убором и остальной одеждой. Если вы предпочитаете монохромность, то головной убор должен быть в той же цветовой гамме, что и весь ваш образ, но может отличаться по тону и фактуре», — стилист Елена Панова.

Классические цвета, которые подходят ко всему: серый, бежевый, коричневый, черный и белый.

Фактура

Крупная вязка. В этом сезоне актуальна крупная фактурная вязка. Она выглядит современно и стильно, добавляя образу некую грубоватую красоту. Вязаные изделия в теплых оттенках, таких как бежевый, коричневый или бордовый, часто используются в осенних образах.

Мех — это всегда роскошь и уют. Меховая шапка или повязка на голову добавят вашему образу гламура и шика. Выбирайте мех в зависимости от вашего стиля и предпочтений: натуральный мех сделает образ более элегантным, а искусственный — более демократичным.

Кашемир — воплощение нежности и комфорта. Шапка из кашемира будет идеальным дополнением к уютному образу, особенно в холодные дни.

Стеганая ткань — практична и стильна. Шапка, кепка или косынка из стеганой ткани отлично сочетаются с пуховиками, оверсайз пальто и другой верхней одеждой.

Выбирая головной убор на осень, не забывайте о вашем личном стиле и о том, что он должен гармонировать с остальным образом, а также защищать от холода в непогоду и быть комфортным в носке.