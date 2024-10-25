Дина Саева показала последствия депиляции пушка на лице

Блогерша Дина Саева показала прыщи после депиляции лица. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дина Саева показала, что после депиляции на лице у нее появилось раздражение и прыщи на щеках. На фото она была без макияжа и фильтров.

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«Убрала я, значит, в салоне маленькие пушистые волоски», — написала Дина Саева.

Недавно Дина Саева выложила фото, где была запечатлена в темно-коричневом лифе от бикини, который дополнила солнцезащитными очками Tom Ford в леопардовой оправе. Блогерша также надела колье и золотые серьги-кольца Cartier, стоимость которых на официальном сайте бренда составляет $3100 (около 278 тысяч рублей). А позже знаменитость показала фигуру в темно-бежевом костюме, который состоял из топа-бандо и микрошортов.

Несколько недель назад Дина Саева начала процесс сброса веса. Тогда блогерша призналась, что набрала лишние 7 кг.