«Как у бабушки». Ксению Собчак раскритиковали за пестрый образ

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за образ с пестрыми принтами. Снимки она показала в Telegram-канале).

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Для выхода на публику она предпочла юбку со змеиным принтом, серый джемпер с бантиками, полосатым воротником и леопардовую сумку. Поклонники не оценили образ и раскритиковали его в комментариях.

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«Стилист отдыхает», «Два животных в одном луке?», «Нацепила все, что увидела», «Леопардовая сумка все испортила», «Если закрыть лицо, то одежда как у бабушки...», — написали они.

Накануне Ксения Собчак выложила видео, где была запечатлена в черно-желтой клетчатой рубашке Vaquera, которую сочетала с кожаными кюлотами Loewe. Журналистка добавила к образу очки для зрения, сумку Hermès и кольца. Завершением наряда стали меховые клоги Acne Studios. Интернет-пользователи принялись обсуждать необычную обувь. Пока одни восхищались, другие критиковали.