Российская актриса театра и кино Паулина Андреева снялась в откровенном наряде для журнала Marie Claire. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания.

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36-летняя знаменитость позировала перед фотографом в черном боди с высоким воротником, оверсайз-пиджаке и прозрачной юбке. Помимо этого, звезда надела остроносые туфли на каблуках и капроновые колготки.

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В то же время стилисты собрали волосы артистки в хвост с переплетенными прядями, а визажисты сделали макияж с акцентом на массивные графические стрелки.

Ранее в октябре супруга Эрнста показала снимок в бикини. Российская актриса Софья Эрнст разместила фото, на котором предстала в лиловом бикини, перекусывая экзотическим фруктом.