Хирург назвал порядок действий после неудачной пластической операции

Пластический хирург клиники «Форма» Сергей Будин рассказал, что нужно делать, если пластическая операция не принесла желаемого эффекта. Порядок действий после неудачной пластики он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Будина, прежде чем делать выводы об операции, нужно подождать несколько месяцев: именно столько занимает реабилитационный период. Если результаты все еще не устраивают, или если во время реабилитации возникли осложнения, врач призвал поговорить с близкими или с психологом, чтобы не переживать проблему в одиночестве. Кроме того, необходимо поговорить с доктором, который делал операцию.

Честный, спокойный и открытый разговор в большинстве случаев позволяет пациенту успокоиться, а врачу — признать ошибку или объяснить причину произошедшего и предложить решение проблемы, добавил Будин. Он уточнил, что пластические хирурги нередко предлагают бесплатную коррекцию неудачных последствий.

Врач также рекомендовал обращаться в этический комитет при Российском обществе пластических и реконструктивных хирургов. По словам Будина, комитет часто помогает разрешить конфликты на досудебном этапе. Если же найти решение не удалось, можно обратиться в суд, заключил доктор.

Ранее пластический хирург Алексей Игнатенко назвал основные причины, провоцирующие старение лица. По словам врача, старение лица в первую очередь становится заметным при изменениях внешнего вида кожи. С возрастом она становится менее эластичной и может покрываться пигментными пятнами.