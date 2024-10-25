Активные компоненты, такие как кислоты, играют важную роль в уходе за кожей лица, помогая решать самые разнообразные проблемы – от выравнивания тона до устранения несовершенств. Они работают на клеточном уровне, мягко отшелушивая ороговевшие клетки, стимулируя обновление кожи и улучшая ее текстуру.

Салициловая кислота

Салициловая кислота особенно эффективна для жирной и проблемной кожи. Она обладает противовоспалительными свойствами и проникает глубоко в поры, растворяя излишки кожного сала и очищая их от загрязнений. Такой компонент подойдет людям с жирной кожей, склонной к акне и комедонам.

Миндальная кислота

Миндальная кислота более мягкая и деликатная, чем другие кислоты. Она отлично справляется с выравниванием текстуры и тона кожи, борется с пигментацией и мелкими морщинами. Миндальная кислота подойдет для чувствительной и склонной к сухости кожи, поскольку действует менее агрессивно и редко вызывает раздражение.

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Молочная кислота

Молочная кислота является увлажняющим агентом, который нежно отшелушивает и помогает удерживать влагу в коже. Она отлично подходит для сухой и тусклой кожи, нуждающейся в обновлении и питании.

Гликолевая кислота

Гликолевая кислота – это один из самых эффективных и распространенных компонентов в уходе за кожей. Она глубоко проникает в кожу, способствуя активному обновлению клеток, что помогает устранить неровности, мелкие морщины и пигментные пятна.