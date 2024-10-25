Пудровые брови: что нужно знать о трендовой технике макияжа

Shade Brows или «пудровые брови» — популярная техника, которая позволяет забыть о декоративной косметике для бровей и поддерживать брови в естественном и суперпривлекательном виде. Все, что мы бы хотели узнать о трендовых бровях, нам рассказала визажист и мастер перманентного макияжа Арина Горошина.

Что такое пудровые брови

Наверное, данная техника полуперманентного макияжа дает самый натуральный эффект из возможных. Все больше девушек делают выбор в пользу припудренных бровей вместо микроблейдинга, когда мастер вырисовывает четкие волоски. Плюсы пудровой техники в том, что вы можете подобрать оптимальный слой перекрытия, таким образом вы получаете естественные брови, к которым невозможно придраться.

Основные плюсы техники Shade Brows

Максимальная естественность. Грамотный мастер при работе в полуперманентне стремится добиться натуральности. Суть данной техники — чтобы никто не мог догадаться, что над вашими бровями работал профессионал.

Длительность эффекта. Растушевка сохраняется на коже куда дольше микроблейдинга, который «убегает» с жирной кожи намного быстрее.

Цвет не изменяется. Если еще пятнадцать лет назад мы бы десять раз подумали, прежде чем отправляться на перманент, сегодня при подборе хорошего мастера, вы получаете не татуировку на лице, а аккуратное оформление бровей, которые идеально подходят по цвету и со временем просто красиво выцветают, не меняя оттенка и не уходя в синеву.

Какие минусы техники стоит учитывать

Посещение мастера. Если у вашей кожи есть склонность поглощать все пигменты, вероятно, понадобится коррекция в течение года. Визажист:

«Максимальный срок сохранения пигмента — 1.5 года, после этого всем нужна коррекция». Иногда приходится посещать мастера чуть чаще, чтобы добавить цвета.

Неопытность мастеров. Так как техника относительно новая, вы можете нарваться на неквалифицированного мастера. Пудровые брови — довольно непростая работа, требующая от специалиста хорошей подготовки и опыта, только в этом случае он сможет выполнять максимально естественные брови.