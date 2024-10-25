Раскрыта многомиллионная стоимость украшений экс-помощницы Хиллари Клинтон

Эксперты по ювелирным изделиям раскрыли многомиллионную стоимость украшений экс-помощницы бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон Хумы Абедин на благотворительном гала-вечере. Об этом пишет Page Six.

48-летняя политическая активистка посетила церемонию вручения премии «Божья любовь, которую мы доставляем», выйдя в свет в сером костюме с черным кожаным ремнем, массивном сияющем колье и бриллиантовых серьгах.

По мнению генерального директора компании Diamond Pro Майка Фрида, стоимость данного комплекта составляет 550 тысяч долларов (около 53 миллионов рублей).

«Огромные бриллиантовые серьги-кольца от Huma просто притягивают взгляды. Я думаю, что серьги могут стоить не менее 300 тысяч долларов, а возможно, и больше. Что касается бриллиантового ожерелья, то оно выглядит тщательно изготовленным. Такое персональное изделие, как это, я бы оценил как минимум в 250 тысяч долларов», — заключил собеседник портала.

В августе репортеры подсчитали цену дорогого образа американской актрисы Меган Маркл на интервью каналу CBS.