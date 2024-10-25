Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Дочь Ким Кардашьян подарила матери ожерелье с гравировкой «Скибиди-туалет».

Кардашьян записала видео, в котором показала подарок от 11-летней дочери на день ее рождения. Так, на размещенных кадрах запечатлено бриллиантовое ожерелье. На нем присутствует подвеска, где на передней части выгравированы надпись «Скибиди-туалет». По мнению экспертов стоимость такого украшения может составлять около 20 тысяч долларов.

Памела Андерсон и Дрю Бэрримор отказались от макияжа на съемках шоу.

Американские актрисы Памела Андерсон, Дрю Бэрримор и Валери Бертинелли отказались от макияжа на съемках телепрограммы «Шоу Дрю Бэрримор».

«Я действительно считаю, что ты занимаешь лидирующее позицию в отказе от макияжа. Я думаю, что ты первооткрыватель того, что мы здесь устраиваем», — заявила Бэрримор, обратившись к Андерсон.»

Андерсон сообщила, что она решила отказаться от макияжа в прошлом году на Неделе моды в Париже.

Молодежь принялась восхвалять прыщи на лице.

Зумеры принялись восхвалять прыщи и другие несовершенства кожи, отказываясь от корректора и тонального крема для лица. Вместо этого представители поколения Z начали наклеивать на прыщи яркие стикеры, которые призваны уменьшать воспаление.

Модель Адриана Лима показала лицо без макияжа.

43-летняя манекенщица записала для модного журнала Vogue видео, в котором предстала в белой майке и с уложенными назад волосами. В то же время можно заметить, что на коже есть небольшие пигментные пятна и морщины под глазами.