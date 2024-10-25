Наряд 55-летней Светланы Бондарчук разгневал пользователей Сети

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук разгневала пользователей сети своим нарядом. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 55-летняя знаменитость позировала на улице в ярко-розовом твидовом жакете в клетку, белой юбке и трикотажном шарфе. Помимо этого, бывшая супруга актера Федора Бондарчука надела сапоги бренда Hermes с розовым голенищем и белые капроновые колготки. Внешний вид манекенщицы дополнили укладка и макияж.

Подписчики оценили наряд Бондарчук в комментариях под постом.

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«Перебор розовой невинности», «Ну не в 50+ так одеваться, первый класс вторая четверть...», «И в песочницу», «Ну нет, не идет», «Вы уже не школьница», — написали они.

Ранее Бондарчук опубликовала видео в откровенном наряде. Знаменитость позировала в черном платье с разрезом до бедра и вырезами на плечах.