Десять спортивных костюмов, которые облегчат вам жизнь осенью

Приталенный силуэт, элегантный крой — все это уходит на второй план, когда на улице серая грусть-тоска. Пусть она вас не съедает: окружаем себя уютом, бросаясь в радушные объятия спортивных костюмов. Да, тренд на женственность медленно, но верно ослабляет всеобщую тягу носить треники и толстовку везде и всюду. Но окончательно расставаться с ними рано.

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Джогеры, свободные или расклешенные модели. Свитшоты, худи или зипки. Комбинации могут быть разнообразными. Что касается тенденций, то здесь правит бал гранж: небрежность, потертости, рваный декор — все к месту. По оттенкам: вы, конечно, можете выбрать что-то кричащее, вроде алого, однако, судя по образам инфлюенсеров, в почете спокойная палитра.

Ну и несколько слов про стилизацию: многослойность спортивные костюмы любят, факт. Футболки и майки — привычный нижний слой. А как насчет строгих и не очень рубашек? Надевайте их под толстовку так, чтобы воротник, манжеты и нижние края рубашки выглядывали из-под кофты. И еще любопытный вариант: лонгслив, тонкий классический кардиган и сверху зипка. Та же ситуация с обувью: не кроссовками и кедами едиными — казаки, остроносые ботильоны и даже туфли-слингбэки теперь дружат со спортом.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru