Маникюр на Хеллоуин: четыре лучшие идеи

Близится самый «страшный» праздник в году — Хэллоуин. Если вы уже подготовили костюм для вечеринки, пора подумать, чем отличится в этот день ваш маникюр. Нейл-мастер Наталья Тимофеева подсказала нам топовые варианты дизайна ногтей в День всех святых.

Creepy french

Даже в такой праздник можно не отказываться от любимого френча. Правда, придется немного его усовершенствовать на тему праздника. Наш эксперт предлагает любые цвета для прорисовки «улыбки» на ногте. Нейл-мастер:

«Хэллоуинский маникюр не терпит никаких ограничений, ни в формах, ни в цвете. Хотя я бы все же рекомендовала обратить внимание на лиловый оттенок, тауп и красный — одни из самых актуальных этой осенью».

Minimalism

Даже «жуткий» маникюр может быть милым, что актуально для девушек, в любой ситуации придерживающихся женственных образов. Если вы не готовы шокировать окружающих кричащим дизайном или же у вас дресс-код в офисе, ограничьтесь актуальными минималистичными вкраплениями. Нейл-мастер предупреждает, что подложка при этом должна быть либо прозрачной, либо камуфляжной, например, в персиковом оттенке.

Spooky heroes

В ситуации, когда вашу фантазию никто и ничто не ограничивает, воплотите на своих ногтях свой любимый мультфильм, точнее — его персонажей.

«В этом году Тим Бертон снова в топах в кино, а кто, как не его герои достойны оказаться на ваших ногтях».

Вы можете украсить все ноготки или выполнить в данной тематике всего пару из них.

Blood drops

Смелый дизайн для дерзких девушек. К слову, кровавый маникюр можно выполнить в разных техниках, даже в мультяшной, что снизит градус жути на ногтях. Но если вы за реализм, все в руках вашего мастера!