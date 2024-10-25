Актриса Бардо снялась в откровенном наряде и туфлях в постели

Звезда сериала «Девушки с Макаровым» Наталья Бардо снялась в кружевной пижаме и туфлях. Актриса позировала в постели и поделилась кадрами в соцсетях.

«Женщина должна...баловать себя», — отметила артистка.

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Знаменитость восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше ее на 17 лет. Звезда признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году артистка решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались. У пары есть общий сын Эрик, мальчик родился 31 мая 2016 года.

Актриса рассказывала, что после родов за два месяца избавилась от 17 лишних килограммов. По словам звезды, она занималась спортом каждый день, ела куриный бульон без соли, грудку и овсянку на воде ради роли. Но больше к таким экстренным способам похудения знаменитость не прибегала. Бардо продолжает следить за питанием, сократив до минимума употребление углеводов, однако строгих диет не соблюдает. А также звезда занимается йогой и пилатесом.