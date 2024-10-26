Как создавался увлажняющий крем для кожи

Начало XX столетия ознаменовалось настоящей революцией в косметической промышленности. Так, в 1911 году немецкий химик Исаак Лившюц создал эмульгатор «Эвцерит» (от лат.– «прекрасный воск»), благодаря которому стало возможным смешать воду и масло, сделав массу однородной. Рецептуру выкупил молодой фармацевт Оскар Тропловиц, возглавлявший лабораторию «Байерсдорф», и создал на ее основе первый в истории долгохранящийся увлажняющий крем для кожи — Nivea (от лат. nivis — «снег»). В формулу средства также входили глицерин, экстракт лимонной кислоты, масла розы и ландыша.

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Что было до создания первого крема

До этого открытия основой всех косметических средств были жиры, что значительно сокращало срок службы косметики. Столетиями для спасения кожи от раздражений и трещин люди использовали средство, которое ретроспективно назвали колд-кремом (от англ. cold cream — «холодные сливки»). Оригинальный рецепт приписывают римскому врачу Галену, жившему во II веке н. э. Колд-крем представлял собой смесь воды, спермацета (вещества из китового жира), оливкового масла и пчелиного воска. В Средние века вместо обычной воды стали использовать розовую, а оливковое масло заменили миндальным. Главное достоинство колд-кремов в том, что они остаются на поверхности кожи, удерживая в ней влагу. Недостаток — никакого воздействия изнутри.

Современные кремы

Эту суперспособность кремы получили сравнительно недавно. В шестидесятые годы косметические фирмы выяснили, что одной из причин старения кожи является нехватка коллагена — вещества, отвечающего за эластичность и прочность тканей. Тогда же началось производство кремов с содержанием аминокислот рыбьего коллагена, совпадающих по структуре с человеческим. Позже ученые обнаружили, что важную роль в сохранении молодости кожи играет коэнзим Q10 — антиоксидант, который способствует синтезу коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина, стимулируя процесс регенерации покровов. Первой компанией, запустившей в производство крем с коэнзимом Q10, стала упомянутая выше «Байерсдорф».