Как освежить макияж без смывания за пять минут

Каждая женщина регулярно сталкивается с ситуацией, когда макияж срочно нуждается в обновлении. Приятная новость в том, что освежить его можно быстро и без необходимости полного смывания. "Рамблер" рассмотрит несколько простых и эффективных способов, как преобразить макияж всего за пять минут.

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1. Подготовка: этапы

Перед тем, как приступить к обновлению макияжа, важно убедиться, что кожа готова к этому процессу. Проверьте, что у вас под рукой есть:

салфетки для матирования — уберут лишний блеск,

тональный крем или BB-крем для легкой коррекции,

пудра для закрепления макияжа,

румяна для освежения цвета,

помада или блеск для губ для завершения образа.

2. Матирование кожи

Первый шаг — удаление лишнего блеска. Используйте специальные салфетки для матирования, чтобы избавиться от жирного сияния на лбу, носу и подбородке. Не протирайте кожу слишком сильно — аккуратно промокните проблемные места. Чтобы зафиксировать обновленный макияж, воспользуйтесь легкой пудрой. Нанесите ее кистью на те участки, которые подвержены жирному блеску.

3. Тональное средство

Если тональный крем начал "слезать" или скатываться, его нужно обновить. Используйте свой тональный крем или BB-крем и легкими движениями распределите его по щекам, лбу и подбородку. Обратите внимание на те зоны, которые требуют большей коррекции. Лучше всего использовать влажный спонж — он поможет добиться более естественного финиша.

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4. Глаза

Чтобы вернуть макияжу глаз приемлемый вид, важно придерживаться нескольких важных пунктов:

Нанесите немного теней — добавьте легкий оттенок на подвижное веко, чтобы вернуть глубину взгляду; Используйте тушь для ресниц — обновите тушь, чтобы ресницы снова стали выразительными. Если есть необходимость, очистите их от излишнего объема — это поможет сделать глаза более открытыми; Подведите глаза — если подводка смазалась, обновите линию, добавив небольшой штрих подводкой или карандашом.

5. Губы

Нельзя забывать, что губы также нуждаются в должном уходе. Воспользуйтесь увлажняющим блеском или помадой, чтобы добавить цвета и блеска. Нанесите продукт ровным слоем — это моментально изменит вид, избавив от сухости и добавив объема губам.

6. Финишное покрытие

Одним интересным методом завершения освежения макияжа является использование освежающего спрея или термальной воды. Букет аэрозольного финиша поможет зафиксировать макияж, придаст свежесть и устраняет эффект "пудровости".

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