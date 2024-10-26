Стилист призвал носить гусарский мундир с джинсами

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян объяснил, как носить гусарский мундир в обычной жизни. Об этом он написал в Telegram-канале.

© кадр из фильма «Союз спасения»

«Собрал для вас дерзкий осенний образ с гусарским мундиром. Самый простой способ интегрировать сложную вещь в гардероб — сочетать ее с базовыми вещами. Например, такой жакет будет хорошо смотреться с базовыми джинсами и майкой, а для цвета можно добавить красную сумку с золотой фурнитурой и крупные серьги», — написал Надирян.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.