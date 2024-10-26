Пять модных приемов, которым стоит поучиться у японок

Стилисты раскрыли несколько стайлинг-приемов, которые популярны среди женщин в Японии, сообщает издание Леди Mail.ru.

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Стилизуем макси-длину

Если внимательно посмотреть аккаунты японских модниц, можно заметить, что длина миди не очень популярна. Японские девушки выбирают либо мини, либо макси, а также отлично умеют стилизовать длину в пол.

Длинные юбки можно носить с интересными деталями и удачным кроем, создавая вертикали, которые визуально вытягивают силуэт.

Добавляем слои

Многослойность всегда популярна в осенний сезон, но японские инфлюэнсеры используют данный прием на новом уровне. Они предпочитают сочетать длинные платья и юбки с брюками, платья – с футболками, а водолазки и рубашки дополняют жилетками.

Используем текстуры

Чтобы образ не получился скучным, японки добавляют в него разные материалы. Например, они сочетают искусственный мех, кружево, кроше, простые ткани и кожу.

Девушки в Японии прекрасно понимают, что «мятый» топ сделает образ с простыми джинсами намного интереснее.

Выбираем интересные аксессуары

Очень часто на японских модницах можно заметить простые вещи, но поверх них всегда будет какая-то фишка. Например, украшения, заколки, сумки или оригинальный чехол для телефона.

Добавляйте минималистичные украшения к каждому образу, и тогда он будет смотреться интересным и завершенным.

Сочетаем низко контрастные оттенки

Японки очень мастерски сочетают низко контрастные оттенки и цвета, что также визуально вытягивают силуэт.