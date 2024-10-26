Правила подбора гардероба для девушек с широкими плечами

Идеальной фигурой традиционно считается силуэт песочных часов, но что делать девушкам, чья фигура совсем не вписывается в принятые стандарты? К примеру, представительницам прекрасного пола с широкими плечами необходимо соблюдать определенные правила при подборе аутфита. Мы поговорили со стилистом Александрой Сорокиной, эксперт дала несколько рекомендаций девушкам, для которых подбор верха всегда является большой проблемой.

Вырез

Может показаться, что от выреза на джемпере или платье мало что зависит, однако наш эксперт настаивает — правильный подбор выреза может кардинально изменить восприятие вашего образа. Стилист:

«Вырез в форме V значительно сужает плечи, следите, чтобы он был не слишком глубоким».

Откажитесь от водолазок «под горло» и не увлекайтесь высокими воротниками или любимыми многими хомутами на блузках.

Есть негласное правило, когда при наличии проблемной зоны, мы должны сделать все возможное, чтобы сместить акцент на менее заметную часть тела. Девушкам с широкими плечами стоит обратить внимание на бедра. Стилист рекомендует визуально увеличивать объем бедер, но будьте внимательны, чтобы бедра не получились шире плеч, в противном случае вы получите еще одну проблемную зону. Идеальные фасоны джинсов и брюк в вашем случае — moms, boyfriends и брюки прямого кроя с завышенной талией.

Все внимание на талию

Нет, в этой зоне объем стоит избегать всеми силами. Даже если вы не можете похвастаться узкой талией, вы легко «нарисуете» ее одеждой, тем самым рассеивая внимание, не задерживая на плечах. «Сузить» талию можно цветными вставками, поясами в тон платья или рубашки, а также с помощью тех же брюк с высокой талией. Важный момент — низ в этом случае должен быть темнее верха.

Верх без затей

Поклонники эполетов и всевозможного декора на плечах, как правило, не могут похвастаться широкими плечами. Если узкие плечи — не ваш случай, любые акценты выше зоны декольте вам противопоказаны. Но если уж хочется больше четкости в области плеч, выбирайте пиджаки с узкими лацканами и без добавочной линии плеча.