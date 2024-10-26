Как позаботиться о коже рук осенью

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала, что делать, чтобы сохранить в осенний сезон здоровье и красоту кожи.

Главный враг кожи рук осенью – это резкая смена температуры и влажности. Она испытывает сильный стресс, когда человек выходит на улицу, где уже похолодало. На холоде сужаются кровеносные сосуды, замедляются процессы регенерации. Кожа становится сухой, легко повреждается и трескается.

Специалист подчеркнула, что основа ухода должна заключаться в регулярном использовании увлажняющих кремов для рук, в составе которых есть глицерин, гиалуроновая кислота, масло ши и миндаля, пантенол. Очень важно увлажнять кожу кремом после каждого мытья и перед выходом на улицу.

Не забывайте о ночном уходе. Перед сном лучше нанести на руки более плотный слой крема, для усиления эффекта используйте хлопковые перчатки для более глубокого увлажнения, питания и восстановления кожи.

Кроме того, выбирайте нежные моющие средства для рук без спиртов и агрессивных компонентов, не забывайте надевать на морозе перчатки из натуральных тканей (шерсть, кашемир или кожа с подкладкой из хлопка.