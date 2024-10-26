Антиботоксный макияж: новый тренд для тех, кто принимает себя

В сети завирусился тренд, предназначенный для тех, кто хочет показать несовершенства своей кожи, сообщает издание Marie Claire.

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Знаменитости, бьюти-блогеры и инфлюэнсеры выставляют в соцсетях только идеальные фото с безупречной кожей. Но нашлись и те, кто не хочет подчиняться этим искусственным стандартам красоты и готовы показать свои морщины.

Что такое антиботоксный макияж и как его сделать

Блогеры призывают своих зрителей подчеркнуть морщины вместо того, чтобы их скрывать. Повторить этот тренд смогут только те девушки, которые не прибегают к уколам красоты. Именно поэтому макияж называется антиботоксным.

Впервые тренд задала известная визажистка Мэи Панг. На видео девушка красит в яркие цвета переносицу, затем морщит нос и стирает излишки пигмента салфеткой. Таким образом получается узор в виде полосок-морщин, который далее можно дополнить с помощью кисти.

Мэи Пенг отметила, что складки на переносице – ее любимая часть лица, и она вовсе не стесняется этого.

По мнению бьюти-блогеров в Tik Tok, которые подхватили этот тренд, инъекции ботокса лишают возможности проявлять эмоции и морщиться. Поэтому они призывают своих фанатов забыть об идеальной внешности и наконец подчеркнуть натуральность.