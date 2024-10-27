Ретро, драматичные образы и антисвадьба: тренды свадебной моды в 2024

Ростовская область, 26 октября 2024. DON24.RU. Один из свадебных трендов 2024 года – платья в стиле 1950-х с ультрафеминными образами. Об этом «Известиям» сообщила стилист Юлия Ишимова.

«В этом году вернулся ретростиль ladylike – диоровский new look с жакетами Bar с узкой талией, прямые и расклешенные макси- и миди-юбки в тандеме со слингбэками и миниатюрные ридикюли, декорированные стразами, перьями и кружевом. Поэтому смело забираем в свадебный мудборд фотографии из 1950-х с ультрафеминными образами», – цитируют стилиста «Известия».

Еще один тренд из прошлого – драматичные образы в духе исторических костюмов. Такие наряды отсылают к XIX веку и даже более ранним эпохам. Юлия Ишимова также предположила, что самым смелым и действительно новым трендом станет антисвадьба и неидеальность.

«Антисвадьба – это про то, что совсем не обязательно выходить к алтарю в платье, это может быть брючный костюм в духе Бьянки Джаггер или вовсе тандем джинсов и белоснежного корсета с утрированной фатой с пушистой отделкой и перчатками. А чтобы сделать образ неидеальным, попробуйте поэкспериментировать с деталями: необработанные края подола, асимметрия, мятые и жатые (специально или случайно) ткани, нарочитая эклектика. Здесь все зависит от вашей фантазии и смелости!» – резюмировала стилист.

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