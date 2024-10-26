Звезда «Универа», актриса Настасья Самбурская снялась с сумкой за 180 тысяч рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Настасья Самбурская позировала в длинном сером пальто, которое дополнила бордовые сапоги на каблуках и сумкой бренда Miu Miu, стоимость которой составляет около 180 тысяч рублей. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

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На днях Настасья Самбурская раскрыла сумму, которая ей нужна для комфортной жизни. Самбурская не стала раскрывать точную сумму своего гонорара. Ведущий подкаста Марк Андерсон напомнил актрисе, что она стремилась получать за один съемочный день столько же, сколько и народный артист России Сергей Безруков. Самбурская похвасталась, что уже дошла до этой ставки.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные». Сейчас она развивается как певица.