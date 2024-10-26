Модель Алессандра Амбросио снялась с сумкой за 275 тысяч рублей

Бразильскую супермодель и «ангела» Victoria's Secret Алессандру Амбросио засняли в Марокко. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Алессандра Амбросио позировала в прямых брюках цвета хаки, темно-сером топе и серой косухе. Образ дополнили солнцезащитные очки и замшевая сумка Saint Laurent за 275 тысяч рублей. Волосы ей выпрямили и сделали макияж в коричневых оттенках.

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Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».

В начале июля Алессандру Амбросио в бикини засняли на отдыхе с бывшим Виктории Бони. Модель и бизнесмен отдыхают вместе на Ибице. Для выхода на пляже она выбрала алый купальник, которое дополнила солнцезащитными очками и золотыми цепочками. Алессандра Амбросио и Александр Смерфит пока никак не комментировали новость о предполагаемом романе.