Какие пластические операции делают российские звезды

Ровно 210 лет назад в Европе провели первую пластическую операцию. Тогда это было нечто новое, неизведанное. Сегодня же подобные манипуляции, можно сказать, в порядке вещей. Пластический хирург Игорь Короткий рассказал «Вечерней Москве» о современных трендах.

Сегодня стало меньше запросов на неестественно большие губы. Но появились желающие скорректировать фигуру хирургическим путем. Некоторые клиенты поддаются влиянию западных трендов и увеличивают себе ягодичную область. Кто-то прибегает к процедуре липоскульптуры — жир выкачивается из одной части тела и закачивается в другую. С помощью такой операции люди делают себе рельефный пресс, округлые бедра, увеличивают грудь или даже скулы. Но важно понимать, что жировые ткани, которые вводятся под кожу заново, лишены кровообращения. Это означает, что со временем измененные части тела, скорее всего, будут подвержены некрозу — гибели клеток. Сегодня женщины хирургическим путем делают себе «лисий взгляд». Так они меняют себе разрез глаз, уголки которых больше тянутся к виску. Но есть нюанс. При изменении разреза глаз может испортиться зрение. Важно понимать, что любую пластику нужно тщательно обдумывать.

Варнава: нос оставила свой

Глядя на актрису Екатерину Варнаву, многие, возможно, подумают, что она уменьшила нос. Однако такой операции, вероятнее всего, артистка не делала. Визуальное уменьшение носа Варнавы произошло из-за ее похудения. Кроме того, есть вероятность, что звезда удалила комки Биша — жировые образования на щеках. Также есть предположение, что Варнава делала пластику лица, немного увеличила губы, избавилась от морщин с помощью гиалуроновой кислоты. Суммарно такое «удовольствие» ей обошлось не менее чем в 500 тысяч рублей.

Боня: дороже квартиры в Москве

Телеведущая Виктория Боня долгое время была недовольна признаками своего старения. В итоге зимой этого года она улетела за границу и сделала пластическую операцию у хирурга, клиентами которого были многие голливудские звезды. Результатом Боня осталась довольна, однако призналась, что за такое удовольствие пришлось отдать 22 миллиона рублей.

Распутина: подтяжку не скрыть

Певица Маша Распутина утверждает, что за всю свою жизнь к пластическим хирургам обращалась всего пару-тройку раз. Однако от зорких хирургов в сети ничего не утаишь. Они утверждают, что Распутина увеличивала губы, избавлялась от морщин и делала подтяжку лица. Суммарно на все процедуры певица потратила около 3 миллионов рублей.

Сябитова: красота по цене самолета

Телеведущая и сваха Роза Сябитова признается, что прибегала к услугам хирургов. Звезда делала контурную подтяжку и контурную пластику лица. Сябитова пошла на операцию по увеличению груди. Был также эксперимент и с ягодицами, но вместо силикона ей вкачали жировые ткани. Такой способ свахе не понравился, так как эффект быстро улетучивается. Только за красоту лица Сябитова отдала 200 тысяч рублей, на фигуру же звезда потратила не менее 500 тысяч рублей. Вероятно, ценник был куда больше, ведь сама звезда говорит, что «вложила в свое тело как в самолет».

Гурченко: хотела обмануть возраст

Актриса Людмила Гурченко побывала на операционном столе более десятка раз. Она жила по принципу «возраст — не про нее». Гурченко избавлялась от морщин, колола ботокс, делала подтяжки, меняла форму носа. Со временем ее мягкие черты лица стали практически неузнаваемы. Сегодня пластика кончика носа обойдется более чем в 100 тысяч рублей. Трудно сказать, сколько потратила на все операции Гурченко, но понятно точно, что это сумма, превышающая 10 миллионов рублей.

Киркоров: себя слепил из того, что было

Певец Филипп Киркоров не так давно шокировал всех внешним видом. Он сделал липоскульптуру лица и тела. Кроме того, Киркоров прибегал к операции по подтяжке век, подбородка и избавился от морщин на лбу. Только на изменение лица у Киркорова ушло более 700 тысяч рублей. Подтянутая фигура же обошлась куда дороже — около двух миллионов рублей.

Дава: пресс недолго продержался

Блогер и певец Давид Манукян (Дава) сделал себе пресс с помощью липофилинга. После операции в его соцсетях появилось множество фотографий с красивым торсом. Но спустя год, в феврале 2022-го, артист признался, что немного запустил себя. Сегодня полураздетых фото в соцсетях блогера почти не найти, но даже под одеждой заметно небольшой живот. А ведь на операцию, по слухам, Дава спустил около миллиона рублей.

Дуров: изменил форму ушей

Внешние изменения миллиардера Павла Дурова заметили все. Сейчас он стал, можно сказать, одним из русских секс-символов. О том, что Дуров сделал пересадку волос, известно всем. А вот о том, что он менял форму ушных раковин, — нет. Раньше Павел был более «лопоухим». Сейчас же торчащих из-под волос ушей уже не видно. Стоимость такой операции небольшая — от 40 до 60 тысяч рублей. Кроме того, по Дурову видно, что он прибегает к контурной пластике. За такую процедуру в среднем отдают около 100 тысяч рублей.

Успенская: частый клиент хирургов

Певица Любовь Успенская перенесла множество пластических операций, чего и не скрывает. Артистка избавляется от морщин, делает подтяжки век, шеи. Также у Успенской увеличены губы. Суммарно ее операции, по оценкам некоторых хирургов, обошлись звезде примерно в 8 миллионов рублей.

Красота требует жертв

Духи

За всю жизнь женщина расходует около семи литров духов.

Губная помада

В среднем за жизнь девушки тратят около двух кг губной помады.

Прическа

На укладку волос за жизнь девушки тратят около 1,5 года.

Смыть макияж

Снятие косметики в среднем у женщины отнимает 52 дня жизни.

Навести марафет

Прихорашивание занимает у женщины в среднем около трех лет.