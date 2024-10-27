Стилист назвала главные ошибки при выборе верхней одежды на зиму

При выборе верхней одежды на холодное время года важно обращать внимание на состав материала, качество пошива и не поддаваться желанию приобрести вещь яркого цвета с эффектным акцентным декором. Таким мнением с Москвой 24 поделилась стилист Ирина Данилова.

"Верхняя одежда, как правило, является самым дорогостоящим элементом гардероба. Именно поэтому важно выбрать вещь, которая прослужит не один сезон и будет поддерживать любой образ. Необходимо всегда смотреть на этикетке состав ткани: от стопроцентной синтетики лучше отказаться в пользу смесовых материалов, которые содержат, кроме синтетического, еще и натуральное волокно", – добавила стилист.

Еще одна ошибка – выбирать короткие либо слишком длинные модели. Первые не согревают в холода, а вторые визуально "срезают" рост, поэтому не подходят невысоким девушкам.

"Идеальная длина верхней одежды – до середины икры или немного ниже", – отметила Данилова.

Кроме того, не стоит поддаваться соблазну купить какую-то очень яркую вещь на холодный сезон.

"По этой же причине советую покупать верхнюю одежду без ярких акцентных деталей. Тогда будет больше возможностей для экспериментов со стилем. А эффектные акценты можно расставить с помощью различных аксессуаров: перчаток, шарфа, головного убора, броши", – заключила Данилова.

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