Секреты роскошных локонов: семь правил для здоровых волос

Коса — женская краса, именно так говорили издревле. Многие женщины мечтают о длинных и блестящих волосах, это очень женственно и элегантно. В магазинах можно истратить много финансов на различные средства для волос и не увидеть результата в реальности. Стилист-колорист по волосам Юлия Никифорова поделилась секретами идеальных прядей.

Для ухода за волосами важно выбирать качественные инструменты: фены, щипцы, расчески и аксессуары. «Перед укладкой наносите средства для прикорневого объема и термозащиту (удобный формат это спрей, легко наносить и распределять). Это защитит волосы от температуры и не даст влажности разрушить вашу укладку», — говорит эксперт. Правильно подобранная профессиональная косметика — это залог большого успеха. Но обо всем по порядку!

Секрет 1: очищение волос и кожи головы

«Скрабы, пилинги, глины для очищения кожи головы назначаются вашим парикмахером или трихологом, так как это серьезное химическое воздействие на кожу, поры и волосяную луковицу. Неправильное средство может привести к покраснению (это в лучшем случае), а то и к ожогам или алопеции», — рассказывает Юлия.

Важно выбирать шампунь по типу ваших волос, многие из них рассчитаны на ежедневное применение.

Секрет 2: пост-уход после очищения

Выбирайте увлажняющие, питательные, восстанавливающие средства для волос, именно они помогут в мягком уходе и расчесывании.

«Использование кондиционера обязательно, если ваши волосы длиннее, чем каре или короткая стрижка и волосы окрашены. Маски обязательны раз в неделю на длинные волосы. Важно наносить пост-уход на концы, и ни в коем случае на корни», — отмечает колорист.

Соблюдение этих простых правил по очищению волос — это уже 50% успеха.

Секрет 3: изменение цвета или текстуры

Часто спрашивают, что более вредно: окрашивание или перманентная завивка? Если все сделано по технологии и с соблюдением всех правил, то будет максимально бережное воздействие на волосы.

«Мастер грамотно подберет косметику в зависимости от ваших пожеланий, природных данных или предыдущих манипуляций с волосами, а также обязательно расскажет о домашнем уходе после процедур, которые вы выбрали в ходе консультации», — говорит Юлия.

Секрет 4: расчески

Именно расчески часто делают волосы секущимися. Важно выбирать качественный пластик, чтобы все зубчики были гладкие, отшлифованы и обработаны.

«Рекомендую к расчесыванию длинных волос расчески с силиконовыми зубчиками, они мягко расчесывают волосы и не рвут их. Расчесывание начинать с концов и постепенно продвигаемся к коже головы», — рассказывает специалист.

Также удобно расчесываться, разделяя волосы на сегменты, процесс распутывания проходит быстрее.

Секрет 5: сухой шампунь

Это средство не отменяет жидкий шампунь!

«Всегда наносится на корни, ни в коем случае не на длину, иначе вы не расчешите волосы», — советует эксперт.

С помощью него вы сможете придать стойкий объем прическе, нанося его на корни под пряди на теменной зоне. Также он помогает придать свежесть прическе на второй день.

Секрет 6: фен

Сушка волос феном — это не только способ ускорить процесс укладки, но и придать волосам желаемую форму и текстуру.

«Прикорневую зону мы всегда сушим на быстрой скорости и теплом режиме, а длину полируем на горячем воздухе и средней скорости. И не наоборот!» — акцентирует колорист.

В конце важно обдуть волосы холодным воздухом, дать им остыть.

Секрет 7: щипцы и плойки

Выбирать утюги и плойки обязательно с защитным покрытием, оно оберегает от перегрева пряди, и, как следствие, от ее ломкости и сухости.

«Не превышайте 170—185 градусов нагрева инструмента. Если вы выберете меньшую температуру, то у вас будет не стойкий результат и локон быстро разовьется, а если больше, то это приведет к ломкости», — советует стилист.

И важное правило: укладывайте волосы попрядно постепенно, разделяя на средние пряди и накручивая или выпрямляя их.

Надеемся, эти советы были вам полезны, и вы открыли для себя новые нюансы. Следуя этим простым правилам, можно сохранить красоту и здоровье своих волос, сделать свою укладку более быстрой и стойкой.