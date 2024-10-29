Специалист рассказал, как должны стерилизоваться инструменты для маникюра

У жительницы Пскова диагностирован ВИЧ после посещения маникюрного салона. Как сообщают «Известия», по предварительной версии, причиной несчастья могли стать недостаточно стерилизованные инструменты. «Клопс» выяснил, как калининградские нейл-стилисты соблюдают нормы СанПиН.

Россиянка узнала о болезни случайно, когда обратилась в больницу по другому поводу. Женщина и раньше часто делала маникюр и никогда не интересовалась способами обработки инструментов и не убеждалась в их стерильности. Эксперты утверждают, что заражение подобным способом маловероятно, но полностью исключить риски нельзя. При плохой стерилизации инструментов можно подхватить и другие инфекции, например, гепатиты В и С.

Как должны стерилизоваться инструменты

Этот процесс состоит из нескольких этапов, рассказала мастер маникюра Марина Белорусская. Для начала нужно подготовить раствор для дезинфекции. Концентрированное средство разводят согласно инструкции. Обязательно подписать на ярлыке его процент, дату и время использования.

«Далее инструмент нужно переложить в специальный бокс с дезраствором. По последним требованиям СанПина — не промывая водой, чтобы возможная инфекция не попала на раковину и на другие места», — пояснила Белорусская.

Инструмент может находиться в жидкости от 15 до 60 минут. Время зависит от состава средства, обычно оно указано в инструкции.

Затем ножницы и щипчики нужно промыть проточной водой с щёткой, чтобы удалить раствор. А после этого — перейти к сушке.

«Для этого можно использовать сухожар — 85 градусов на 15 минут. Обычно это делается на ночь», — добавила мастер.

Утром инструмент помещают в крафт-пакет и снова на час отправляют в сухожар. При этом температура нагрева увеличивается до 180 градусов. Заключительный этап дезинфекции — хранение крафт-пакетов с содержимым в специальном ультрафиолетовом стерилизаторе. Данные про обработку заносятся в специальный журнал.

Кроме того, в профессиональном салоне персонал ежегодно проходит медкомиссию. А также раз в два года сдаёт санминимум по итогам обучения дезинфекции и стерилизации инструмента. После того как мастер пройдёт аттестацию, ему ставится печать в медкнижку.

«Крафт-пакеты со стерилизованным инструментом должны вскрываться перед клиентом непосредственно перед началом маникюра. Если это не так, лучше отказаться от услуги», — предупредила Белорусская.

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