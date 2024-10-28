Пальто и дубленка: трендовая верхняя одежда на холодную погоду

Столбик термометра беспощадно опускается ниже, повышая степень утепленности нашей верхней одежды. На примере блогеров рассказываем, на какие вещи и модели обратить внимание в этом сезоне.

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Макси-пальто

Бежевое пальто в оттенке «кэмэл» долго носило звание универсального солдата, но в этом сезоне мы переходим на темную сторону. Черный, шоколадный, серый — эти цвета не только являются базой, но и выглядят дорого. Длина макси — почти обязательное условие: согласитесь, выглядит роскошно и драматично.

Дубленка

Тот самый мастхэв, который на все руки, то есть рукава, от скуки — подойдет под любой образ. И выбор моделей большой: удлиненные, укороченные, с поясом, расслабленные в стиле 90-х. И если раньше внутренняя меховая сторона (а значит и опушка) должна была быть с коротким ворсом, то теперь приветствуется и длинный, в том числе «кудрявый».

Пуховик

Какими бы практичными ни казались те или иные представители категории «верхняя одежда», но спаситель в промозглую погоду один — пуховик. На подиумах можно заметить много кроп-опций, но для настоящих холодов такой себе вариант. То ли дело «одеяло»: продолжаем в него кутаться, не забывая о позициях до середины бедра.

Шуба-«чебурашка»

Как бы и кто бы ни предрекал «чебурашкам» забвение, они стойко держатся на модной арене. Эволюционируют, конечно, шагая в ногу со временем. Перекрашиваются в акцентные оттенки, покрываются леопардовыми пятнами, обрастают длинным мехом на воротниках и манжетах.

Пальто с шарфом

Тому, кто придумал такую гибридную вещь, как пальто + шарф, стоит аплодировать стоя. Не нужно мучиться, подбирая шарф под верхнюю одежду. Да и вопрос «Куда девать шарф в помещении?» не встанет. Как бонус: это свежее решение, которое не успело завируситься.

Шуба с длинным ворсом

К возвращению классических шуб на фешн-Олимп все отнеслись по-разному. Как бы то ни было, носим! И не обязательно покупать новую — достаем из шкафа старую или идем за подобной в секонд-хенд. Для тех, кому этика и экология не пустой звук, — искусственный мех, главное — длинный. Особый шик — коричневый оттенок со слегка облезлым эффектом.