Стилист назвал Дженнифер Лопес одной из самых ужасных звезд

В Голливуде разразился новый скандал: стилист назвал певицу Дженнифер Лопес одной из самых ужасных звезд, с которыми он работал. В числе таких знаменитостей оказалась и актриса Энн Хэтэуэй. В новом выпуске подкаста What It Was Like Эмануэль Миллер обвинил артисток в неуважительном отношении, передает Page Six.

Стилист по волосам заявил, что Дженнифер Лопес и Энн Хэтэуэй, над образами которых он работал, относились к нему пренебрежительно. Так, по словам Эмануэля Миллера, актриса воспринимала его как слугу.

«Я снимался в фильме с Энн Хэтэуэй, и это был один из моих худших опытов. Энн никогда не признавала меня как личность. Четыре с половиной месяца она обращалась со мной как со слугой», — заявил звездный стилист.

Также стилист утверждает, что Энн Хэтэуэй проявляла отстраненность и безразличие по отношению к нему. Он добавил, что актриса даже не спрашивала о его семье и у них не было теплого общения, как с Кейт Бланшетт, Джонни Деппом, Томом Хэнксом и другими знаменитостями.

Что касается Дженнифер Лопес, то Эмануэль Миллер признался, что и с певицей у него связан неприятный эпизод. Однажды он оставил свое пальто в комнате и вернулся, чтобы его забрать.

«Когда я зашел за пальто, в комнату вошла и Дженнифер, с которой я был знаком еще по работе над фильмом „Если свекровь — монстр“. Она презрительно посмотрела на меня и приказала своим телохранителям забрать мусор и убраться в комнате», — рассказал Эмануэль Миллер.

После громких заявлений стилиста Энн Хэтэуэй выступила с опровержением его слов.

«Прискорбно слышать, что воспоминания Мэнни о времени, проведенном вместе, так сильно отличаются от моих. Несмотря на это, я продолжаю желать ему всего наилучшего», — высказалась актриса.

Дженнифер Лопес пока никак не комментировала обвинения Эмануэля Миллера.

