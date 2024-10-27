Восемь привычек, которые делают ваши волосы тонкими и ломкими

Хочется идеальные волосы из рекламы, а на деле прическа не радует? Возможно, эффект «ожидание–реальность» возникает из-за плохих привычек, которые вынуждают ваши волосы выглядеть не лучшим образом.

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Нерегулярное мытье волос

Считается, что мыть голову каждый день вредно. Кроме того, сухие шампуни позволяют отсрочить полное мытье. Тем временем избыток кожного сала, перхоти, грязи и других загрязнений может закупорить волосяные фолликулы и препятствовать здоровому росту волос. Мойте голову по мере необходимости, когда она жирнится, и используйте профессиональные средства для достижения желаемого эффекта.

Горячий душ

Идея принять продолжительный горячий душ может показаться приятной, особенно в холодное время года. Однако эта процедура может сделать ваши волосы сухими, тонкими и ломкими. Горячий душ может привести к обезвоживанию кожи головы и потере волосами защитного слоя влаги. Поэтому всегда выбирайте холодное ополаскивание, чтобы сохранить влагу в прядях.

Злоупотребление маслом

Постоянное нанесение масла на кожу головы может нанести вашей шевелюре больше вреда, чем пользы. Поскольку кожа головы естественным образом вырабатывает жир, следует распределять масло только по кончикам волос (и при необходимости — по длине, избегая зоны корней). Впрочем, все это указано в инструкции. При использовании самодельных масок не забудьте самым тщательным образом смыть остатки домашнего средства.

Высокие температуры

Плойки, утюжки и прочие приборы для волос могут повреждать их даже при соблюдении рекомендуемого температурного режима. И дело тут не только в индивидуальных особенностях ваших волос, но и в большой погрешности, которую допускают некоторые производители, — особенно когда речь идет о недорогом бытовом оборудовании. Разница в 10-20 градусов может оказаться критической.

Строгие диеты

Строгая диета во имя неотразимой красоты — это парадокс, не иначе. Недостаток питательных веществ делает волосы тусклыми, тонкими и ломкими. Это также может негативно сказаться на их росте. Поскольку волосы на 97% состоят из белка, убедитесь, что вы придерживаетесь здоровой сбалансированной диеты и получаете достаточно этого макронутриента.

Отказ от головных уборов

Пожалуй, каждая девушка знает, что вредные ультрафиолетовые лучи солнца ускоряют старение кожи. Но для волос они не менее разрушительны. Длительное воздействие ультрафиолета может привести к ослаблению и ломкости волос, так как отрицательно сказывается на их эластичности и прочности. Выходя на улицу в солнечные часы, не забывайте прикрывать волосы шляпой или платком.

«Мокрое» расчесывание

Пряди волос наиболее уязвимы и хрупки, когда они мокрые. Интенсивное растирание локонов полотенцем или расчесывание влажной шевелюры отрицательно скажется на качестве волос — они станут еще более поврежденными и ломкими. А чтобы не «драть» их расческой после высыхания, используйте сыворотку, которая поможет распутать кончики.

Тугие прически

Если вы предпочитаете тугой хвост, косу или гладкий пучок — будьте осторожны. Такие прически способны привести к чрезмерному напряжению кожи головы и волосяных фолликулов. Они могут ослабить и даже серьезно повредить их, что затруднит здоровый рост. Не случайно существует такой термин, как «тракционная алопеция» — так называют атрофию волосяных фолликулов вследствие продолжительного механического воздействия.