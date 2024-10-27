Джиджи Хадид снялась в «голом» платье для журнала

Супермодель Джиджи Хадид стала лицом нового выпуска журнала Beyond Noise. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из кадров 29-летняя Джиджи Хадид позировала в черном прозрачном платье без бюстгальтера. Супермодель была запечатлена с распущенными волосами и нюдовым макияжем. На других кадрах знаменитость стояла в блузе с открытой спиной и трусах, а также в черном мини-платье.

В сентябре Джиджи Хадид приняла участие в показе Vetements, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. 29-летняя супермодель дефилировала по подиуму в желтом облегающем мини-платье из скотча DHL. Знаменитость дополнила его туфлями на каблуках, которые также были обтянуты лентой. Визажисты сделали Джиджи Хадид макияж в естественном стиле, а стилисты — легкую укладку.

До этого Джиджи Хадид стала лицом нового аромата Rabanne под названием Million Gold. Перед камерой она позировала в золотом комплекте, состоящем из топа и юбки с разрезом. Волосы ей распустили и сделали мягкие локоны. В комментариях поклонники обсудили сходство рекламы с кампанией аромата J'adore Dior с Шарлиз Терон. Они раскритиковали модель за копирование актрисы: «Копия Шарлиз Терон».

Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа вышла на публику в боди без штанов.