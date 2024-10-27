Модный дом Loewe снова удивляет неожиданными героями и образами

Испанский модный дом Loewe представил кампанию в честь своей коллекции весна-лето 2025. Героями съемки стали не только популярные актеры, но и очень неожиданные персонажи.

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В рекламе «засветились» звезды фильма «Один день» Лео Вудалл и Амбика Мод, актриса из сериала «Медведь» Айо Эдебири, Дрю Старки из фильма «С любовью, Саймон», тайская актриса Байферн Пимчанок. А их партнерами по съемкам стали рыцари, регбисты, аквалангист и даже кабачок.

Снимать коллекцию модный дом пригласил одного из самых влиятельных фешн-фотографов в мире Юргена Теллера. Официальные продажи стартуют 14 ноября.