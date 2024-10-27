Средства-пустышки: какие компоненты уходовой косметики не работают зимой

В зимнее время года наш уходовый арсенал кардинально меняется. При этом мало кто тщательно подбирает средства для очищения и питания кожи, большинство все же ориентируется на отзывы друзей. Чтобы вы не совершили ошибку и не ухудшили состояние кожи в холодный сезон, мы вместе с Натальей Михайловой, к. м. н., врачом-дерматовенерологом, собрали топ средств, от которых стоит отказаться зимой.

Скраб на основе косточек

Отшелушивание кожи — это хороший метод ее обновления. Именно в зимний период проводятся кислотные пилинги, микродермабразия, шлифовки мелкодисперсными компонентами, после которых требуется реабилитация с использованием плотных средств. В любой период, а в зимний особенно, очень опасно использовать скрабы на основе косточек.

Дерматолог: «Косточку невозможно обработать идеально, чтобы она была абсолютно круглой, потому она может травмировать поверхность кожи. В дальнейшем на этот участок может попасть инфекция со всеми вытекающими последствиями».

Лосьон со спиртом

Это средство вообще не рекомендуется использовать, но зимой оно особенно опасно. Спиртовой лосьон пересушивает кожу, разрушает гидролипидную мантию. В холодное время года защита кожи и так снижается, а если мы еще используем лосьоны, содержащие спирт, кожа еще больше обезвоживается, ее иммунитет снижается и усугубляются все проблемы, которые могут быть на коже. При этом даже если у вас жирная кожа и летом вы пользовались спиртовым лосьоном, то в зимний период такая кожа будет обезвожена, а сальные железы будут активнее вырабатывать кожное сало, чтобы восстановить баланс. В итоге прыщей станет еще больше.

Легкие увлажняющие гели

С одной стороны, в зимний период нам необходимо интенсивно увлажнять кожу — перепады температур, мороз, холод приводят к тому, что она обезвожена. Соответственно, показаны все интенсивные увлажняющие процедуры: инъекционные, биоревитализация, домашний уход. Но в зимний период необходимо использовать более интенсивные увлажняющие препараты. Летом легкий гель быстро впитывается, а в холодный период уже не справляется с увлажнением. Зимой кожа пересушена, поэтому ее нужно не только хорошо увлажнить, но и защитить от холода и ветра, чтобы не происходила потеря влаги. Легкие увлажняющие гели зимой бесполезны, а иногда даже вредны.

Термальная вода

Средство, чья эффективность не доказана. Термальная вода содержит минералы, и в зимнее время они будут испаряться с поверхности кожи, особенно если вы находитесь в отапливаемом помещении. Испаряющаяся влага будет еще больше высушивать кожу. Зимой нужно использовать другие компоненты, удерживающие влагу. Если вы все-таки хотите использовать зимой термальную воду, после нее обязательно нанесите на лицо увлажняющий крем, чтобы сохранить влагу в более глубоких слоях кожи.

Матирующие средства

Матирующие средство с лечебным действием, которые уменьшают выработку кожного сала, для зимы не подходят. Если мы говорим об обычных препаратах минерального происхождения, то они могут пересушивать кожу, если не используются увлажняющие средства. Такие средства могут забирать из кожи не только излишний жир, но и влагу из верхних слоев эпидермиса. Это приведет к обезвоживанию и пересушиванию кожи, когда она особенно нуждается в питании.