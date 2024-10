Инстасамка выпустила капсулу одежды совместно с брендом «Твое»

Инстасамка (Дарья Зотеева) совместно с «Твое» выпустила капсульную коллекцию Witch Club. Для ее продвижения сняли видеоролик, героиней которого стала, конечно же, сама Инстасамка.

Блогер представила вещи из своей коллекции, в дроп вошли футболки, велюровые костюмы, лонгсливы, худи, юбка-баллон, платье. На вещах разместили строчки из популярных треков Инстасамки, в том числе I’m hot, If you not my bestie, Like mommy и Moneydealer. Основные цвета капсулы — черный, красный, белый и розовый.

Коллекция уже представлена на сайте «Твое», стоимость вещей варьируется от 1299 до 2799 руб.