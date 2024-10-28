Стилист объяснил, как правильно выбрать галстук

Галстук — важный аксессуар в мужском гардеробе. «Вечерняя Москва» узнала, что он может сказать о характере своего владельца.

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Стилист Мария Щедина уверена — галстук демонстрирует статус и собранность своего владельца.

«Важно, чтобы материал аксессуара всегда сочетался с костюмом и рубашкой по фактуре. Например, под гладкий, блестящий костюм и тонкую рубашку подойдет шелковый галстук. Это негласное правило, — говорит Мария. — Важно, чтобы при этом рубашка была застегнута на все пуговицы».

Выбирая галстук с принтом, нужно учитывать комплекцию мужчины. К примеру, если он крупный, ему лучше присмотреться к аксессуару с заметными деталями: горизонтальными полосками, большими ромбами, турецким огурцом. Более стройным мужчинам лучше обратить внимание на мелкие принты или вертикальную полоску.

Цвет аксессуара многое говорит о его владельце. Так, некоторые политики специально носят яркие галстуки, которые служат их визитной карточкой и привлекают внимание окружающих.

«На языке политиков яркий галстук — это определенный вызов обществу и оппонентам», — отметила Мария Щедина.

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