Belle you открывает магазин в аэропорту Домодедово

Сбор чемодана в отпуск – это приятные хлопоты. Однако бывает, что перед путешествием нет времени посмотреть прогноз погоды в пункте назначения, продумать образы и наряды на каждый день, сходить на шопинг за необходимым и только по пути в аэропорт понимаешь, что что-то забыл.

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Теперь пополнить отпускной гардероб можно прямо перед вылетом. Бренд belle you открывает новый магазин в Домодедово.

В корнере представят бестселлеры базового белья, купальников и пляжной одежды, а также актуальные сезонные модели, созданные для комфортных поездок.

Belle you представит изделия для рабочих поездок и для отдыха. Бренд порадует путешественниц моделями, легко подстраивающимися под любой гардероб. Качественные, стильные и комфортные вещи можно приобрести в размерах от XS до 4XL.

Однако самым важным для женщин в отпуске является купальник. Его подобрать вы сможете в новом магазине belle you в галерее международных вылетов аэропорта Домодедово, который работает круглосуточно.