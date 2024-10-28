Эксперт рассказал о способах носить модный принт осени

Старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина раскрыла россиянам способы носить самый модный принт осени 2024 года. Ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

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Самой трендовой расцветкой сезона модные обозреватели считают клетку. В первую очередь Шумилина призвала сочетать клетку с другими принтами, например цветочным или горохом. Кроме того, актуальными стали аксессуары в клетку, в том числе сумки.

«У клетки есть удивительное свойство: она не надоедает своим количеством», — отмечает эксперт.

По словам собеседницы издания, клетка идеально сочетается с однотонными вещами, а также хорошо выглядит в женственных образах.

«Привыкли носить пиджак с джинсами и брюками? Попробуйте что-то новое, например, накинуть его поверх легкого платья-комбинации или модели из кружева», — пояснила она.

В заключение Шумилина подчеркнула, что особенно выигрышно смотрится клетка осенних оттенков: бордо, оливковый, коричневый или бургунди.

В июле российский стилист Алеко Надирян назвал стоптанные задники обуви новым трендом.