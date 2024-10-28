Шесть идей образов на Хэллоуин из мультфильмов

Хэллоуин — подходящее время для проявления креативности и использования образов из мультфильмов для создания оригинального наряда. Это дешевле, чем делать полноценный косплей, к тому же, праздник — хорошая возможность перевоплотиться в любимого мультгероя.

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Тлум.Ру собрал 6 узнаваемых персонажей, образы которых можно использовать для вдохновения на жутко весёлую вечеринку.

Уже ставшая бессмертной анимационная классика располагает к закосам под главных героинь. Даже если вы используете лишь причёски и правильные цвета в одежде, вас без труда узнают знатоки диснеевской анимации. Раздобыв оленьи рога и аквагрим, можно скосплеить Свена, а вот с костюмом Олафа придётся постараться.

В этом мрачном семействе достаточно героев, чей образ можно позаимствовать на маскарад. Если вам надоели косплеи на Уэнсдей, то можно изобразить, например, маму Мортишу — её роскошный готический образ не может не вдохновлять. А раздобыв длинный блонд-парик и шляпу с круглыми очками, можно изобразить из себя Кузена Итта.

Всё многообразие сказочных персонажей в этом мультсериале просто намекает на то, чтобы примерить на себя образ кого-нибудь из главных девчонок, тем более, они часто переодеваются, и при желании стильный и узнаваемый образ можно собрать из яркой повседневной одежды.

Вы же помните, что нулевые вернулись в моду и держатся там крепко и надёжно? Образы из первых сезонов мультсериала сейчас очень легко повторить из того, что продаётся в трендовых отделах масс-маркета, а крылья для перевоплощения можно вырезать из бумаги или прозрачного пластика — нарисовать их можно при помощи витражных гелевых красок.

Если у вас совсем мало времени, есть ушки на ободке и детский чёрно-белый грим, можно переодеться одним из далматинцев. Но куда интереснее повторить образ Круэллы, тем более, что после выхода сольного фильма эта злодейка стала куда многограннее и интереснее.

№ 6. «Битлджус»

Тут в вашем распоряжении и мультсериал, и два фильма, так что вдохновения полный котёл. Полосатый пиджак и фиолетовая рубашка — и у вас уже есть костюм, осталось только попросить маму накрасить вас её тенями. У подруги Битлджуса, Лидии, наряды совсем простые — повторить будет легко из того, что имеется в гардеробе.

Выбор идеи зависит от ваших возможностей, предпочтений и стиля. Обязательно попросите родителей помочь вам — возможно, они даже согласятся на семейные переодевашки.