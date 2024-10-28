Как модно носить трикотаж

В гардеробе любого человека найдётся несколько трикотажных вещей. Но все ли они подобраны правильно?

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В холода хочется закутаться во что-нибудь тёплое и уютное. И если дома можно использовать плед, то для выхода на улицу придётся выбрать что-то более уместное. И тут вас выручит трикотаж. Как носить вещи из трикотажного полотна, рассказывает в новом выпуске проекта "Короче, Омск" стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова.

- В трикотаже нет жёсткой структуры, он даёт мягкую расслабленность и одновременно греет вас, - описывает особенности этого материала Виктория Клочкова. - В трикотаже будет комфортно и уютно только в том случае, если в вашем джемпере будет достаточно большое количество натуральной нити. Смотрите, чтобы в составе присутствовали кашемир, шерсть, редко встречающиеся мохер или ангора.

На что ещё, кроме состава, необходимо обратить внимание при выборе трикотажных вещей? Не пора ли освободить шкаф от свитеров с оленями? Актуален ли ещё скандинавский минимализм? Ответы смотрите в видео.

Трикотаж - один из вариантов для красивых осенних аутфитов, но не единственный. В предыдущих выпусках эксперт рассказывала, как подобрать разнообразную одежду и обувь для холодов. А также о том, как решить одну из главных проблем - купить идеальное пальто или другую верхнюю одежду.