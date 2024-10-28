Гетры, гольфы, леггинсы: как носить их осенью и зимой

Как хорошо, что в наше время можно выглядеть стильно, когда за бортом воцаряется устойчивый минус. Все помнят эту маету с «надеть дополнительные рейтузы под юбку», потом снять их, придя в помещение — неудобно, жарко, чешется и колется. Прямо сказать, носить эту конструкцию было тяжело.

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Об эстетической стороне вопроса вообще промолчим. Сейчас можно просто надеть утепленные леггинсы вместо джинсов — и спокойно отправляться куда угодно. А ведь есть еще гетры и гольфы! Как правильно все это носить и с чем, рассказывает стилист Маша Дубровская со стажем 19 лет.

Комбинируйте с многослойностью

Осенью и зимой многослойность — не только про комфорт, но и про стиль. Носите леггинсы под платья-свитера, удлиненные рубашки или трикотажные кардиганы.

Сочетание разных текстур добавляет образу глубины и интереса.

Гетры поверх обуви

Гетры можно носить поверх сапог или ботинок для создания расслабленного и теплого образа.

«Особенно стильно смотрятся такие комбинации с грубой обувью — ботинками на шнуровке или "тракторами", но и треккинговые ботинки в стиле хайтек тоже нынче очень актуальны», — утверждает стилист.

Гольфы для акцента

Высокие гольфы добавляют игривости в образ и делают его более уютным. Носите их с юбками или шортами из теплых тканей в сочетании с ботинками или сапогами.

Если холодно, можно добавить плотные колготки — это будет выглядеть гармонично.

«Особенно интересно получится, если взять два разных цвета — например, красные колготки и желто-зеленые гольфы. Другой вариант — монохром, синий плюс синий, тоже очень хорош, но тогда играйте с текстурами», — советует Маша.

Обратите внимание на длину

Важно учитывать длину вещей, чтобы образ выглядел пропорционально. Леггинсы хорошо смотрятся с удлиненными свитерами или рубашками. Гетры лучше выбирать средней длины, чтобы они не укорачивали ногу визуально.

Используйте аксессуары в тон

Подберите шарф, шапку или сумку в цвет леггинсов, гетр или гольфов. Это создаст целостный и гармоничный образ, даже если базовые вещи будут в нейтральных оттенках.

Экспериментируйте с принтами

Гетры и гольфы с узорами или принтами могут стать акцентом в нейтральном образе. Но если на них уже есть рисунок, остальная одежда должна быть более спокойной, чтобы не перегрузить образ.

Леггинсы как альтернатива брюкам

Для активного образа жизни леггинсы — отличная замена джинсам и брюкам. Сочетайте их с объемными пуховиками или парками, добавляйте кроссовки или ботинки. Главное — выбирать модели с плотной тканью, чтобы они не выглядели как домашняя одежда.