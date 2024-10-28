Четыре способа быстро восстановить ногти после снятия геля

Трудно представить современную девушку, в графике которой не выделено окошко для посещения своего мастера по маникюру. Но увлечение гель-лаком может обернуться большими проблемами для ваших ногтей. Если вы решили передохнуть и оставить ногти без покрытия, нейл-мастер Марина Новикова подскажет, как быстрее восстановить ногтевую пластину после агрессивного воздействия геля.

Сокращаем длину

Первое, что стоит сделать после снятия, полностью убрать длину.

Нейл-эксперт: «Ногтевая пластина истончена и может так получиться, что ноготь превратится в „тряпочку“ на конце».

В таком состоянии вы можете повредить его, и в этой ситуации восстановление займет в два раза больше времени. Пока ноготь полностью не обновится, не сохраняйте длину.

Никакой шлифовки

Когда мастер снимает покрытие, на поверхности натурального ногтя могут остаться неровности. Не допускайте, чтобы мастер спиливал базу — вы рискуете лишиться половины от своего ногтя. Даже простой мягкий баф, которым вы воспользуетесь на поверхности ногтя после посещения мастера, еще больше истончит и так слабую поверхность.

Полировка воском

Если же вас тревожит шершавая поверхность ногтя, помогите ему быстрее восстановиться с помощью специального воска. На маркетплейсах вы найдете различные средства на основе пчелиного воска с дополнением в виде укрепляющих ингредиентов. Идеально, если вы попросите своего мастера провести процедуру укрепления, и хорошо, если у вас получится посетить специалиста несколько раз для наилучшего эффекта.

Восстановление профессиональными средствами

В некоторых случаях помочь ногтям без привлечения специальных средств не получится. Ваш мастер может порекомендовать ваv линейку профессиональных средств для укрепления ногтей. Как правило, к такому методу стоит прибегать в случае, если ноготь слишком сильно пострадал от воздействия геля и УФ-лампы.

Нейл-мастер: «Некоторые мои клиенты сталкиваются не только с расслоением, но и с онихолизом, когда пластина просто отходит от ложа. Тут необходим весь спектр лечебных средств».

Полное восстановление ногтя под присмотром профессионала проходит за 4—6 месяцев.