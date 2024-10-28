Модель Влада Андрианова стала вице-миссис на конкурсе красоты в Индии

В финале конкурировали 14 участниц. По решению жюри, обладательницей главного титула стала представительница Украины София Колесник. Вторая вице-миссис — красавица из Казахстана Надира Мустафина.

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Влада Андрианова впечатлила судей во время конкурса талантов, представив номер в образе реки Волги. На своей странице в соцсетях она отметила, что гордится тем, что достойно представила свою страну.

«Я вложила максимум усилий в этот конкурс, учитывая обстоятельства. Большое спасибо всем за поддержку. Я счастлива», — поделилась эмоциями пермская модель.

Андрианова родилась 13 июня 1995 года в Перми и воспитывает двоих детей. Она также отметила, что организация соревнований была на высшем уровне, и за время участия завела много новых знакомств. Конкурс, существующий с 2016 года, направлен на поиск не только красивых, но и сильных духом и добрых женщин.

Ранее пермячка проехала тысячи километров на велосипеде и покорила Эльбрус. Также на реке Чусовой в Пермском крае появилось крайне редкое явление.