Как обезопасить себя на маникюре

Чтобы обезопасить себя на маникюре, нужно спросить у мастера о стерилизации инструментов, рассказала в беседе с ОТР руководитель и ведущий специалист Медицинского центра подологии Татьяна Красюк. По ее словам, также следует обратить внимание на дату розлива дезинфицирующей жидкости.

Следующее: я бы просто попросила рассказать весь цикл дезинфекции и стерилизации. Если вам его расскажут, то процентов 95, что инструмент стерилизуют. Потому что если человек все знает и не стерилизует, тогда он просто дурак, — объяснила эксперт.

Подолог отметила, что мастера должны вести журналы предстерилизационной обработки и стерилизации, где указаны время обработки, названия растворов и типы инструментов. Можно попросить показать эти документы.

Мастер, который работает у себя дома, должен выделить под маникюр отдельное помещение, добавила Красюк. Кроме того, он обязан использовать антисептик не только на свои руки, но и на руки клиента, заключила специалист.

Ранее стало известно, что более трети россиянок (37%) не ходят в маникюрные салоны и парикмахерские, потому что боятся подхватить там вирус. Так люди отреагировали на новость о заражении женщины ВИЧ на маникюре. При этом другие 37% опрошенных признались, что всегда ходят только к надежным мастерам, а незнакомые салоны не посещают.