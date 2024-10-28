Guess представляет стильную сумку Georgina

Guess выпускает сумку Georgina, сочетающую в себе экзотику и элегантность. Сумка представлена в двух исполнениях и отличается своим дизайном и функциональностью.

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Модель Girlfriend Satchel подойдет тем, кто предпочитает классические силуэты вне времени. Ручки позволяют легко носить ее как в руке, так и на плече.

Crossbody, в свою очередь, более повседневный и универсальный вариант, который можно перекинуть через плечо, освободив руки. Она особенно функциональна за счет надежной верхней застежки и плавных округлых линий.

Georgina создана из искусственной кожи и привлекает внимание за счет принта, напоминающего кожу рептилии, что, несомненно, является модным трендом и добавит яркий акцент к любому ансамблю.

Сумка Georgina представлена в различных цветах, чтобы удовлетворить любой модный запрос: от классического черного и нейтрального коричневого до смелых, ярких оттенков, вроде горчично-желтого.

Модели доступны в избранных магазинах GUESS.