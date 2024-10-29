Одна и та же косметика для разных целей

Чтобы оптимизировать косметичку, можно начать использовать одну и ту же косметику для различных целей. Это поможет значительно сэкономить деньги, ведь одно и то же средство может закрывать сразу несколько потребностей. Как комбинировать косметические принадлежности между собой? На этот вопрос ответит “Рамблер”.

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1. Помада для губ как румяна

Помада, предназначенная для губ, обычно имеет более кремовую текстуру, которая хорошо распределяется на щеках и создает свежий, здоровый румянец. Нанесите небольшую точку помады на яблочки щек и растушуйте ее кончиками пальцев, чтобы добиться мягкого эффекта. Можно также использовать кисть для румян для более аккуратного нанесения.

2. Бальзам для губ как хайлайтер

Бальзам добавляет не только сияние, но и питает кожу благодаря своим увлажняющим свойствам. Небольшое количество бальзама нанесите на верхнюю часть скул, под бровями или на центральную часть губ. Это придаст вашему лицу эффект дополнительного сияния.

3. Тональный крем как консилер

Тональный крем хорош для выравнивания тона кожи, а его консистенция позволяет использовать его для точечного замазывания недостатков. Нанесите небольшое количество тонального крема на проблемные участки с помощью кисти или пальца, аккуратно растушуйте. Это поможет скрыть покраснения и темные круги под глазами.

Как выбрать идеальный тональный крем

4. Тени для век как подводка для глаз

Использование теней вместо подводки позволяет создать разнообразные образы и оттенки. С помощью влажной кисти наберите цветные тени и аккуратно проведите линию вдоль линии роста ресниц. Это создаст мягкий и стильный эффект, который можно адаптировать для дневного или вечернего макияжа.

5. Карандаш для губ как карандаш для глаз

Карандаш для губ обычно имеет насыщенный пигмент и стойкость, что делает его отличным вариантом для создания акцента на глазах. Наносите карандаш для губ на линию роста ресниц и растушуйте его для создания более дымчатого эффекта. Можно также использовать его на водной линии, но обязательно проверьте, чтобы состав был безопасен для использования в области глаз.

6. Лосьон для тела как крем для рук

Лосьоны часто содержат увлажняющие компоненты, которые идеально подходят для ухода за руками. Регулярно наносите лосьон на руки, особенно после мытья или при необходимости глубокого увлажнения. Он быстро впитается и сделает кожу мягкой и ухоженной.

7. Зубная паста как маска для лица

Некоторые зубные пасты содержат ингредиенты, которые помогает бороться с воспалениями и акне. Нанесите небольшое количество пасты на проблемные участки и оставьте на пять-десять минут, затем смойте теплой водой. Важно использовать пасту без отбеливающих компонентов.

Ранее мы писали, что положить в косметичку тем, кто не пользуется косметикой.