Как незаметный элемент гардероба стал синонимом женственности

Нейлоновые чулки впервые поступили в продажу 85 лет назад. И спустя столько лет этот элемент гардероба не теряет своей популярности, даже наоборот. «Вечерняя Москва» узнала у стилистов, с чем и какие чулки носить этой осенью.

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Лучшие женские чулки до конца 1930-х годов делали из шелка. Так было, пока главный химик исследовательской лаборатории американской компании «Дюпон де Немур» Уоллес Каротерс не создал нейлон. Уже в 1939 году были выпущены первые чулки из этого материала. Такие сначала продавались только в нескольких магазинах США.

«Носить чулки из шелка, а не из нейлона — это все равно что предпочесть лошадь автомобилю», — гласила рекламная кампания.

В СССР «нейлонки» появились в конце 1940-х годов и сразу стали дефицитным товаром. Поэтому простые граждане довольствовались чулками из хлопчатобумажной или вискозной пряжи. Сегодня, конечно, все изменилось — есть чулки на разный вкус, цвет и кошелек.

С нами классика

Осенью многие предпочитают черную обувь, а с ней однозначно сочетаются чулки такого же цвета. Цена на них обычно начинается от 250 рублей.

Тепло превыше всего

Для тех, кто особенно боится замерзнуть, есть шерстяные чулки. Модели на любой вкус можно найти в магазинах товаров ручной работы. Там мастерицы продают вязаные чулки минимум за 3000 рублей. А вот на маркетплейсах они стоят дешевле — от 600 рублей.

Выбери свой цвет

Уверенные модницы умело сочетают все цвета друг с другом и часто дополняют свои образы красными, зелеными и даже фиолетовыми чулками. Их стоимость будет варьироваться в диапазоне от 400 до 1000 рублей.

Леопард да клетка

В моду периодически возвращаются тренды прошлых лет, например, ажурные чулки, с животным принтом, в клетку... На маркетплейсах их стоимость начинается от 300 рублей.

И даже для спорта

В холодную погоду популярны теплые чулки — гетры. Их надевают поверх обуви. Чаще всего гетры шьют или вяжут из натуральной шерсти, акрила и трикотажа. А еще этот элемент одежды украшают различными узорами. В интернет-магазине товаров ручной работы они стоят от 2000 рублей. На маркетплейсах можно подобрать даже за 350 рублей. Часто гетры носят во время тренировок в холодное время года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Терентьев, стилист, дизайнер одежды: