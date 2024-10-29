Дочери Обамы в откровенных нарядах посетили вечеринку в честь Хэллоуина

Дочери экс-президента США Барака Обамы, Саша и Малия в откровенных нарядах посетили вечеринку в честь Хэллоуина. Соответствующие снимки приводит Page Six.

Наследницы бывшего лидера страны пришли на мероприятие в Голливуде. Так, 26-летняя Малия выбрала для вечера белую обтягивающую майку, джинсовую юбку длины мини и высокие кожаные сапоги. Девушка дополнила образ ковбойской шляпой и искусственной змеей, которую разместила на шее.

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23-летняя Саша, в свою очередь, предпочла голубой топ, полосатые мини-шорты, кожаный плащ и коричневые сапоги.

В мае сообщалось, что дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци.