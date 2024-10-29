Папарацци сняли 66-летнюю Мадонну в прозрачном платье на улице

Папарацци сняли американскую поп-исполнительницу Мадонну в откровенном наряде на улице. Кадры публикует Daily Mail.

66-летнюю знаменитость запечатлели на выходе из отеля в Париже. Она предстала в прозрачном черном платье длины миди в сочетании с обнажающим часть груди боди.

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Артистка также надела кожаное пальто с меховым воротником, колготки в сетку и сапоги на каблуках. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками и массивным ожерельем.

Ранее в октябре Мадонна также обнажила грудь на фото.