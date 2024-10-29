Какая косметика может навредить глазам

Некачественная косметика для глаз, например, тушь или подводка, может вызвать воспаление конъюнктивы, роговицы, жжение, покраснение и зуд, рассказал LIFE.ru врач-офтальмолог Виктор Борзых. По его словам, если неаккуратно использовать подводку и карандаши, можно занести инфекцию или повредить роговицу.

Также следует внимательно следить за чистотой кистей для макияжа и избегать использования чужих средств. А если вы посещаете визажиста или салоны красоты — убедитесь, что косметика хранится и обрабатывается должным образом. Безусловно, важно и дома поддерживать чистоту и гигиену — не забывайте тщательно смывать макияж перед сном, — объяснил врач.

Офтальмолог отметил, что не следует пользоваться косметикой, у которой истек срок годности. Также лучше не делиться своими средствами и не наносить слишком много макияжа. Кроме того, нужно покупать косметику только в проверенных местах, добавил Борзых.

Ранее косметолог Мадина Байрамукова посоветовала использовать увлажняющие средства, чтобы защитить кожу от осенних заморозков. Специалист подчеркнула, что уходовая косметика должна быть более плотной и питательной. Она порекомендовала выбирать средства с ингредиентами, способными восстанавливать липидный баланс и успокаивать раздражения.