Отель Ritz Paris представил ювелирную коллекцию из фарфора Haviland

Первая коллекция стильной бижутерии от Ritz Paris создана из винтажной фарфоровой посуды в коллаборации с парижской организацией La Fabrique Nomade, олицетворяя собой симбиоз искусства и приверженности устойчивому развитию.

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Источником вдохновения является столовый сервиз из белоснежного лиможского фарфора Haviland, который был изготовлен по эскизам Сезара Рица к открытию отеля в 1898 году и используется до сих пор.

Украшенный изящной синей или красной каймой в стиле Людовика XVI, он получил название «Марфа» в честь святой покровительницы рестораторов и отельеров. Изделия французского дома Haviland всегда завораживали своей утонченностью и эффектностью, выполненный по индивидуальному заказу, этот фирменный сервиз, – не исключение.

Капсульная коллекция включает 40 авторских изделий – колье, кольца, браслеты и серьги геометрически правильной формы из фарфора, позолоченного серебра и золотых цепочек. Каждое украшение, мастерски изготовленное вручную с использованием фрагментов сервиза, является настоящим шедевром традиционной технологии фигурной резки. В основе проекта — устойчивое развитие, профессиональная самореализация и передача опыта. Другими словами, история и наследие Ritz Paris сохраняются благодаря художественному промыслу, секреты которого передаются из поколения в поколение и останутся с нами на долгие годы.

В рамках инициативы Ritz Paris заручился поддержкой общественной организации La Fabrique Nomade. Эта компания, основанная в 2016 году, обеспечивает профессиональную интеграцию ремесленников-беженцев и мигрантов, проживающих во Франции.

Шесть ювелиров, прибывших из разных стран мира, трудились над созданием эксклюзивных украшений под брендом Ritz Paris: Амаду Тиам из Мавритании, Анна Семенцова из России, Ева Молина из Венесуэлы, Мона Насирзаде из Ирана, Ратнашангар Раджаратнам из Шри-Ланки и Валерий Сивченко из Украины.

Благодаря их таланту переданная отелем разбитая посуда обретает новую жизнь, а для мастеров это возможность не потерять свои навыки и интегрироваться в социокультурную жизнь страны. В результате появилась современная коллекция украшений, сочетающая минимализм и традиционность.

Ritz Paris первым из французских отелей получил в 2022 году международный сертификат GSTC (Global Sustainable Tourism Council) за эффективную стратегию в сфере ответственного туризма и этим проектом, который объединяет наследие, традиционный промысел и социальные ценности, подтверждает свою приверженность принципам устойчивого развития.

Каждая модель изготовлена в пяти экземплярах. Украшения уже доступны в бутике Ritz Paris Concept Store. Вся прибыль от продажи будет перечислена организации La Fabrique Nomade.